Lazio, Sarri vuole il miglior Casale: il difensore pronto a tornare

Fonte: Fabrizio Parascani

RASSEGNA STAMPA - La Lazio in questi giorni di pausa si sta allenando per farsi trovare pronta alla ripresa del campionato. Il tecnico sta lavorando con tutti i giocatori a disposizione eccetto quelli impegnati con le nazionali. Sarri, come riporta la rassegna stampa del Corriere dello Sport, vuole ritrovare il miglior Casale, anche se Patric offre ampie garanzie al fianco di Romagnoli. Durante questa sosta l'ex Verona sta cercando di recuperare la forma migliore per tornare al rendimento offerto lo scorso anno: anche grazie al suo rendimento la Lazio ha chiuso al secondo posto, con la seconda miglior difesa. Alla ripresa i biancocelesti saranno sottoposti a un nuovo tour de force fino a Natale e per questa ragione è necessario che tutti gli elementi della rosa siano in buone condizioni.

Dopo lo stop per una lesione all'adduttore che l'ha costretto a saltare le partite contro Fiorentina, Bologna e il ritorno con il Feyenoord, al derby Casale è andato in panchina. Sarri contro la Salernitana dovrebbe puntare ancora su Patric in coppia con Romagnoli, ma il pieno recupero di Casale permetterà di mettere in atto le opportune rotazioni. All'Arechi sarà completamente a disposizione, anche se per ritrovare il 100% della forma servirà qualche allenamento in più.

TORNA ALLA HOMEPAGE