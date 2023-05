Lazio - Sassuolo, cresce il numero dei tifosi: il dato aggiornato

Non deve mollare la Lazio, non è questo il momento. Il campionato è entrato nella fase finale, quella cruciale, che determinerà le sorti dei club. I biancocelesti sono in piena corsa Champions, secondi in classifica, la lotta è viva ma un po’ in salita dopo la sconfitta contro l’Inter. Domani Sarri e i suoi ragazzi avranno l’opportunità di rifarsi col Sassuolo, la sfida è in programma alle 21 all’Olimpico e sarà valida per la trentatreesima giornata. Ora, come non mai, Immobile e compagni avranno bisogno del sostegno dei propri tifosi che quest’anno si sono rivelati fondamentali nel percorso fin qui tracciato. Come raccolto dalla nostra redazione, a oggi, i tagliandi venduti sono 7.000 che vanno poi sommati al numero degli abbonati. Dunque, sugli spalti sono previsti circa 33.000 sostenitori.

