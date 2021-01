Lazio - Sassuolo, probabili formazioni: Caicedo con Immobile

Archiviato il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia, la Lazio si prepara a tuffarsi nuovamente in campionato. Per la 19ª giornata di Serie A i biancocelesti ospiteranno il Sassuolo all'Olimpico domenica alle 18:00. Pronto a riprendersi il suo posto in attacco Ciro Immobile, rimasto a riposo contro il Parma, così come Caicedo. Ancora out Luis Alberto che verrà sostituito da uno tra Akpa Akpro e Pereira. Patric invece prenderà il posto dell'infortunato Luiz Felipe in difesa. Torna Reina tra i pali. De Zerbi dovrà fare a meno dello squalificato Chiriches con Marlon che dovrebbe prendere il suo posto in difesa, mentre davanti ancora indisponibile Berardi. Torna invece Locatelli in mediana. Di seguito le probabili scelte dei due tecnici.

Serie A, 19ª giornata

Lazio - Sassuolo

Domenica 24 gennaio, ore 18:00

Stadio Olimpico di Roma

Probabili formazioni:

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Akpa Akpro, Marusic; Caicedo, Immobile. A disp.: Alia, Hoedt, Armini, Adeagbo, Fares, Parolo, Escalante, Pereira, Lulic, Muriqi, Correa. All.: Inzaghi.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Magnanelli; Defrel, Traoré, Djuricic; Caputo. All.: De Zerbi

Arbitro: Antonio Giuia (sez. Olbia)

Assistenti: Peretti e Carbone

IV uomo: Abbattista

Var: Guida

Avar: Tolfo