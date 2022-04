Lazio - Sassuolo, Tare: "Immobile capro espiatorio è una vergogna"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tare a Dazn prima di Lazio-Sassuolo: "Abbiamo avuto un giorno solo di colloquio con la squadra per via della sosta, quell’incontro però è stato severo e importante, spero che la squadra abbia capito che appena si abbassa la guardia succede quello che è successo nel derby. Stasera possiamo tornare alla vittoria. Immobile capro espiatorio della Nazionale? È una vergogna metterlo in discussione, la storia dice che negli ultimi 10 o 15 anni è l’attaccante italiano più forte che c’è, lo dicono i numeri. Ciro non ha bisogno di essere difeso, le aspettative su di lui sono importanti ma anche su tutta l’Italia. È stata un sconfitta per tutto il movimento italiano, Immobile capro espiatorio è una sconfitta per tutto il calcio italiano".