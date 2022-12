Lazio sconfitta, Sarri (di nuovo) spiazzato. E a Formello arrivano i rimproveri

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Due Lazio in una, al solito. Quella che gioca, quella che non gioca. La tradizione non s'interrompe. E ad Almeria arriva la sconfitta. Ma è il modo di perdere che continua a irritare. Sarri non l'ha fatta passare lista neppure stavolta, ieri mattina ha detto poche parole ma taglienti. "Non sono contento di ciò che ho visto", il senso della predica fatta ai suoi in occasione della sessione d'allenamento. Queste crisi di continuità si verificano e niente e nessuno riesce ad evitare che accadano. Alla terza uscita, riporta la rassegna stampa di Radiosei, la Lazio è crollata di nuovo psicologicamente, tecnicamente, tatticamente e atleticamente. Come se premesse il pulsante dell'autodistruzione quando si trova in volo. Le amichevoli, di certo, contano e non contano, ma c'è modo e modo di perdere. E l'ardore è dovuto sempre.

Dal 4 gennaio in poi, quando è in programma la sfida contro il Lecce, Sarri dovrà garantirsi un ritmo di vittorie altro, altrimenti non potrà difendere il quarto posto, diviso con l'Inter. Dovrà limitare al massimo di cali di tensione, riportare in condizione Immobile, ricaricare Milinkovic e gestire Luis Alberto. La squadra ha ricaricato le batterie, ed è possibile che gli sforzi dei giorni precedenti abbiano inciso sulla prestazione in Spagna, ma è inevitabile parlare di un abbassamento di tensione e applicazione. Una Lazio "a doppia vita" complicherebbe, e non poco, i piani Champions.

