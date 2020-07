Lazio, seconda visita degli ispettori della Procura Federale a Formello

Alla vigilia del big match con la Juventus in programma domani all'Allianz Stadium, gli ispettori della Procura Federale hanno fatto visita oggi al centro sportivo della Lazio, a Formello, per accertare la corretta applicazione dei protocolli sanitari approvati dalla Figc. Gli ispettori, riporta ansa.it, hanno assistito all'allenamento di rifinitura, per poi intrattenersi con il medico sociale e acquisire la documentazione relativa ai tamponi e agli esami siereologici effettuati da tutti i componenti della squadra. Con il blitz di oggi termina il secondo giro di verifiche dei pool ispettivi della Procura presso i centri d'allenamento di Serie A.

Calcio femminile in lutto, è scomparsa Alina Seeber: aveva solo 22 anni

Serie A, la Sampdoria batte il Parma 3-2 e ipoteca la salvezza

TORNA ALLA HOMEPAGE