Lazio | Serie A, Coppa Italia e Supercoppa: il calendario di gennaio

Sarà un gennaio ricco di impegni per la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti inizieranno infatti il 2024 in trasferta nella gara contro l'Udinese in programma il 7 gennaio alle 15.00. Successivamente ci sarà l'impegno di Coppa Italia, il 9 gennaio, contro la vincente del confronto tra Roma e Cremonese.

Sarà poi la volta di Lazio-Lecce il 14 gennaio alle 12.30 e poi sarà il momento della Supercoppa a Riad il 19 gennaio nella sfida contro l'Inter alle 20.00. A chiudere ci sarà il big match Lazio-Napoli, il 28 gennaio alle 18.00.

Calendario Lazio gennaio

07/01 - Udinese - Lazio (Serie A)

09/01 - Lazio/ Roma-Cremonese (Coppa Italia)

14/01 - Lazio - Lecce (Serie A)

19/01 - Lazio - Inter (Supercoppa)

28/01 - Lazio - Napoli