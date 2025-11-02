Lazio, serve più spinta: la richiesta di Sarri a Zaccagni e Isaksen

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Serve più spinta, serve più coraggio. E proprio su questo vuole far lega Maurizio Sarri. La Lazio, domani sera, ospiterà il Cagliari all'Olimpico. Dopo il successo con la Juve, i biancocelesti possono ritrovare lo slancio, che è mancato nella passata stagione nelle gare casalinghe. Lo slancio, però, dipende anche dalla qualità. Per il momento il tecnico ha dato priorità alla solidità difensiva, adesso devono emergere le qualità individuali. Con Dia che non è al 100% della condizione e Castellanos ancora infortunato, ci devono pensare Isaksen e Zaccagni. Il Comandante, riporta Corriere della Sera, gli sta chiedendo in questi giorni di incidere di più. Vuole vederli puntare l'avversario, creare superiorità, mettere i compagni nelle condizioni di calciare più spesso in porta.

Isaksen, messo KO dalla mononucleosi in estate, sarà alla terza partita di fila da titolare, al quarta gara in cui probabilmente giocherà più di un'ora. Per il momento non è riuscito a incidere. Almeno dal punto di vista realizzativo. Col Pisa, anzi, ha sprecato un'occasione colossale. In questo campionato non ha ancora segnato, in generale non ci riesce da aprile. All'Olimpico, addirittura, da febbraio. L'esterno danese, nell'ultimo anno, ha colpito contro Atalanta, Napoli, Spagna: avversari di livello. Eppure i gol sono pochi. Il livello è dato (anche) dalla continuità.

Discorso simile per Zaccagni: nelle ultime 18 presenze in campionato ha collezionato appena tre reti. Non può essere sufficiente. Sarri vuole che si accentri di più, che sia più intraprendente. Alla Lazio serve maggior spinta. Più coraggio. E, in assenza dei centravanti, tutto ciò deve arrivare dagli esterni.