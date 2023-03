Lazio, si avvicina il derby! Il ritorno fa un po' paura: da quanto manca il bis

È la settimana più calda nella Capitale e non è di certo l’arrivo della Primavera. Domenica alle 18 l’Olimpico accenderà le luci e farà da teatro al match più atteso della stagione, il derby. La Lazio ci arriva dopo un pareggio stretto ottenuto contro il Bologna, la Roma invece con una sconfitta pesante sulle spalle subita in casa contro il Sassuolo alla quale si aggiunge la squalifica di Mourinho che non sarà presente sulla panchina. La tensione è tangibile. In palio punti importantissimi per la corsa Champions, ma soprattutto per la supremazia in città. Dovranno prestare particolare attenzione i biancocelesti, non lasciarsi prendere dalla foga e tenere a bada le emozioni per quanto possibile. Il derby di ritorno per la squadra, ora di Sarri, rappresenta un tabù. Negli ultimi due anni è stato un successo quello di andata, poi quando si trattava di chiudere i conti non è riuscita a portare a casa il risultato. L’ultima vittoria in entrambi gli appuntamenti, prendendo in considerazione gli ultimi dieci anni, risale alla stagione 2011/12. Ben cinque sono le volte in cui le aquile hanno fallito al ritorno.

Pubblicato il 13/03

