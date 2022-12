Lazio, si lavora ai rinnovi: trattano Cataldi e Zaccagni, ecco quando firma Romero...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Mentre in Qatar si sta disputando il Mondiale e a Formello i campi erano vuoti, la Lazio si è messa al lavoro per risolvere i problemi contrattuali di alcuni calciatori. Il primo a rinnovare, fino al 2027, è stato Manuel Lazzari, subito dopo di lui si è arrivati all'accordo con Luka Romero, ora in definizione, e che, secondo quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, dovrebbe firmare a inizio gennaio. Le trattative in corso, invece, sono quelle con Mattia Zaccagni e con Danilo Cataldi, entrambi si sono meritati il rinnovo con tanto di adeguamento del contratto. Per quanta riguarda l'esterno sono stati avviati i primi contatti con l'agente Giuffredi, a breve si entrerà nel vivo, per il centrocampista, invece, era in programma per la prossima settimana un incontro con il procuratore Riso, ma è stato rinviato di altri sette giorni.