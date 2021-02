Lazio, si riparte da Bologna: il campionato per tornare in Champions

La sconfitta contro il Bayern Monaco ha fatto male alla Lazio, ma adesso è il momento di ripartire. Non è tempo di piangere sul latte versato, la squadra vuole mettersi alle spalle la Champions League e pensare al Bologna. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, nello spogliatoio biancoceleste si è sottolineato che certe sconfitte fanno parte di un percorso di crescita, aiutano ad alzare l'asticella. Di fronte c'era la squadra più forte del mondo, campione di tutto e reduce da 17 vittorie (molte larghe) nelle ultime 18 partite di Champions League.

REAZIONI - I segnali di riscossa sono arrivati dai big della Lazio. Immobile, Luis Alberto, Acerbi, prima Reina, Leiva, Marusic e Correa, hanno battuto sullo stesso tasto: a Bologna si deve ripartire. Il campionato è il grande obiettivo stagionale per tornare nell'Europa che conta, il palcoscenico giusto per crescere. Trovare la continuità nella partecipazione alla Champions League è la chiave per diminuire il gap con le grandi come il Bayern sotto tutti i punti di vista. La Lazio lo sa e sarà ancora più motivata in questa seconda parte di campionato. C'è un ottavo di ritorno da giocare (e nel miglior modo possibile), ma soprattutto uno dei primi quattro posti in classifica da conquistare.

