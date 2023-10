Lazio, slitta ancora l'esordio di Expo2030? Lotito al lavoro: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

RASSEGNA STAMPA - A meno di sorprese non sarà contro la Fiorentina l'esordio di Expo2030 sulla maglia della Lazio. Alcuni ritardi di ordine burocratico hanno portato un nuovo rinvio della data e alla speranza che la partnership possa concretizzarsi entro la sfida di venerdì contro il Bologna. Lotito, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, si starebbe occupando in prima persona della situazione. Il presidente biancoceleste sarebbe al lavoro per strappare l'ok definitivo il più presto possibile, ma difficilmente ci riuscirà nelle prossime 24 ore. Salvo colpi di coda, dunque, si andrà incontro a un nuovo rimando. Inizialmente, infatti, era stata ipotizzata la partita contro il Sassuolo come data buona per dare il via alla collaborazione, ma dei primi rallentamenti avevano rimandato il tutto a lunedì. Oggi la situazione si è ripetuta, il patron laziale spera che sia l'ultima volta, così da poter rendere concrete le parole pronunciate qualche tempo fa dopo la scelta di offrirsi come promotore della candidatura capitolina.