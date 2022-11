Lazio, sorteggio Conference League: come funziona e dove vederlo in tv

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2022

La Lazio chiude al terzo posto il proprio girone di Europa League dietro Feyenoord e Midtjylland e retrocede dunque in Conference League. Gli uomini di Sarri prenderanno parte agli spareggi contro le seconde classificate della Conference e saranno dunque tra i protagonisti del sorteggio che si terrà lunedì 7 novembre ore 14 presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera. Il sorteggio potrà essere seguito in diretta su Sky Sport, su Dazn, sul sito della UEFA ma anche nella diretta scritta su Lalaziosiamonoi.it.

Come funziona il sorteggio?

- Le otto seconde dei gironi di UEFA Europa Conference League sono designate teste di serie; le otto terze dei gironi di UEFA Europa League sono non teste di serie.

- I club della stessa federazione non possono essere accoppiate tramite sorteggio. Ulteriori restrizioni saranno comunicate prima del sorteggio.

- Ogni seconda classificata in Conference, che avrà il vantaggio di disputare la partita di ritorno in casa, verrà accoppiata con una terza in arrivo dall'Europa League.

Cosa succede dopo?

- Le vincenti vanno agli ottavi di finale dove affronteranno le prime classificate della fase a gironi di Conference League.

- Le perdenti sono eliminate.

Quando si giocano le partite di Europa Conference League?

- Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 16 e 23 febbraio

- Ottavi di finale: 9 e 16 marzo 2023

- Quarti di finale: 13 e 20 aprile 2023

- Semifinali: 11 e 18 maggio 2023

- Finale: 7 giugno 2023 alla Eden Arena di Praga.

TESTE DI SERIE (SECONDE CLASSIFICATE DEL GIRINE DI CONFERENCE): Fiorentina*, Dnipro-1, Gent, Cluj, Basilea, Anderlecht, Lech Poznan, Partizan Belgrado.

NON TESTE DI SERIE (TERZE IN EUROPA LEAGUE): Lazio, Sheriff Tiraspol, Qarabag, Trabzonspor, Bodo/Glimt, AEK Larnaca, Ludogorets, Braga.

PRIME CLASSIFICATE IN CONFERENCE (FUORI DAL SORTEGGIO): Slovan Bratislava, Sivasspor, Djurgarden, AZ Alkmaar, Istanbul Basaksehir, West Ham, Villarreal, Nizza.

* non può affrontare la Lazio ai sedicesimi

Pubblicato il 03/11