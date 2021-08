Lazio - Spezia, le probabili formazioni: Luiz Felipe stringe i denti, Lazzari ancora dal 1'

Qualche ora d'attesa e poi prenderà il via la seconda giornata di Serie A, nel corso della quale la Lazio sfiderà lo Spezia. Pochi dubbi di formazione per Maurizio Sarri, che potrà contare sulla conferma del tridente d'attacco formato da Felipe Anderson, Immobile e Pedro, e sul ritorno del centrocampo dello scorso anno. Luis Alberto, a cui è stato preferito Akpa Akpro in occasione della prima partita stagionale, si è allenato senza alcun problema in settimana e viaggia verso una maglia da titolare. Luiz Felipe, che giovedì pomeriggio non si era allenato, ha lavorato regolarmente coi compagni in occasione della seduta odierna. Dovrebbe stringere i denti e rispondere presente alla sfida con lo Spezia. Possibile conferma, dunque, della linea difensiva vista a Empoli. In caso di forfait, Acerbi si sposterebbe sul centrodestra e farebbe coppia con Radu. Allarme rientrato per Hysaj, che tornerà sulla propria fascia dal primo minuto, mentre a destra si ripresenta il ballottaggio Marusic - Lazzari, con quest'ultimo in vantaggio dopo la grande prestazione contro l'Empoli.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Acerbi, Radu, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. A disp: Strakosha, Adamonis, Marusic, Patric, Vavro, Akpa Akpro, A. Anderson, Cataldi, Escalante, Basic, Romero, Moro, Muriqi. All. Sarri.

SPEZIA (3-4-3): Zoet; Nikolaou, Erlic, Hristov; Amian, S. Bastoni, Maggiore, Ferrer; Verde, Gyasi, E. Colley. A disp: Sala, Kovalenko, Mraz, Vignali, Podgoreanu, Antiste, Zovko, Provedel. All. Motta

Correa: "All'Inter per Inzaghi. Veron? Ecco cosa mi ha detto..."

Calciomercato Lazio, Correa all'Inter: ecco la cifra destinata al Siviglia

TORNA ALLA HOMEPAGE