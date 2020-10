Lazio, stasera il ritorno in Champions dopo 13 anni: tra sogni e realtà

Era pronta a spiccare il volo a febbraio la Lazio di Inzaghi. Poi dopo la pandemia, qualcosa è andato storto. In 16 partite, (contando anche le prime 4 del nuovo campionato), i biancocelesti hanno incassato 8 sconfitte, e dal sogno scudetto, ci si è dovuti “accontentare” della realtà, comunque prestigiosa della Champions. Champions, che come riporta la rassegna stampa di Radiosei, riparte stasera dopo 13 anni. L'avversario, il Dortmund, rappresenta un ostacolo difficilissimo per i biancocelesti, in emergenza difensiva, proprio come l'ultima apparizione nella massima competizione europea. Era la stagione 2007/2008, ed era la Lazio di Delio Rossi, che fece adattare Zauri nel ruolo di centrale, e Berhami come terzino destro, (un po' come Parolo sabato a Marassi). Emblema della contestazione di quell'anno, l'acquisto dello svincolato Vignaroli. Tuttavia, la squadra di oggi così come la società, vive una realtà molto più solida e prestigiosa. Ci si aspettava sicuramente un ritorno diverso in questa importante manifestazione, e non in queste condizioni contro un grande avversario come il Borussia Dortmund: Inzaghi chiederà ai suoi fedelissimi una grande prova, per dimostrare che la Champions, non è sì un sogno, ma è la realtà giusta per la Lazio.

