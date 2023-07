Lazio, svelata la terza maglietta: l'annuncio social e i dettagli - FOTO&VIDEO

Svelata la terza maglietta della Lazio. Con un annuncio sui propri canali social, la società biancoceleste ha reso nota ai tifosi quella che sarà la nuova divisa che la squadra dovrà indossare nel corso della prossima stagione. Una casacca bianca con rifiniture blu, sulle quali emergono dei motivi caratterizzati da un 'L' che si intreccia e che si ritrovano, in rilievi bianco su bianco, anche sulla maglia. 'L' che in numeri romani singifica 50, come gli anni che il 12 maggio saranno passati dalla vittoria del primo Scudetto.

Pubblicato il 24/7

𝟏𝟗𝟕𝟑/𝟕𝟒 𝟐𝟎𝟐𝟑/𝟐𝟒



Our new Third Kit! Celebrating 50 years since our first Scudetto win



🇮🇹 5⃣0⃣ Available now ➡ https://t.co/feHVDo6FMb#MizunoFootball #ReachBeyond pic.twitter.com/wN6JEmhToE