Lazio, Taccone (Dir. Laboratorio Avellino): "Tutti negativi i tamponi dei giocatori analizzati da noi"

AGGIORNAMENTO ORE 20.40 - Tutti negativi i tamponi molecolari effettuati dai calciatori della S.S.Lazio e processati dal laboratorio avellinese, "Futura Diagnostica", a cui si appoggia il club biancoceleste. Il direttore del laboratorio, il biologo Walter Taccone, in esclusiva ai nostri microfoni ha dichiarato: "I tamponi dei calciatori della Lazio da noi processati sono tutti negativi, quando dico tutti intendo tutti". È bene sottolineare che il tampone molecolare, il cosiddetto test PCR, è considerato il gold standard nel rintracciare il Covid-19, con un'attendibilità pari al 99%. Mentre è ancora aperta la discussione scientifica sui test antigenici, detti comunemente test rapidi, che secondo molti non avrebbero ancora la stessa attendibilità del molecolare.

Tamponi Covid-19 negativi per tutto il gruppo squadra dal laboratorio di Avellino, ma tre casi di positività tra i giocatori della Lazio, al gene E ed N, al tampone rapido effettuato a Roma, presso il campus Biomedico: è questo il punto in casa biancoceleste, apprende l'ANSA da fonti bianconcelesti. Dopo le differenze di risultato tra i test effettuati per il campionato e quelli Uefa, la società romana si è rivolta a un secondo laboratorio.

Pubblicato il 6/11/2020 alle 20.15