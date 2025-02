Lazio, talismano Zaccagni: quando segna il capitano si vince sempre

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - L'effetto Zaccagni è stupefacente. I suoi 7 gol e 4 assist sono valsi 11 punti in campionato, solo Kean ha fatto meglio (12). Non solo, quando il capitano segna, si vince sempre: è successo con Venezia, Empoli, Cagliari (andata e ritorno), Monza, Bologna e Verona. Contro il Cagliari ha segnato e servito l'assist per Castellanos, era successo già contro il Verona. In Serie A, Zaccagni è arrivato appunto a quota 7 gol, già uno in più dello scorso campionato, ma in 28 presenze.

L'effetto Zac, come sottolinea il Corriere dello Sport, è nelle giocate e influisce su tutta la Lazio, come se fosse una legge fisica: il suo movimento origina i movimenti degli altri e per il gioco di Baroni non si potrebbe desiderare di meglio. Il capitano parte lateralmente, si accentra, taglia il campo. Nell'azione dei due gol a Cagliari ciò si è visto chiaramente. Si nota la maturità di un giocatore che a 29 anni ha trovato la sua strada e la sua dimensione, è concreto, generoso e altruista, tanto che nel posticipo in Sardegna si è abbassato spesso alternandosi con Dia per aiutare il centrocampo.

Il capitano ha una doppia responsabilità. Non solo la fascia, ma anche la maglia numero 10, che in estate ha scelto con fierezza dopo l'addio di Luis Alberto, consapevole di poterne portare il peso. Il Napoli ha tentato di portarlo in Campania, ma non c'è stato verso: "Io amo la Lazio e voglio rimanerci".