Lazio, Tare: "Il secondo posto per me non è una sorpresa. Milinkovic..."

Monza - Lazio è a un passo dal deliziare i tifosi presenti all'U-Power Stadium. Così, a pochi minuti dal match è intervenuto ai microfoni di DAZN, il ds Igli Tare: “Lazio seconda in classifica? Io me l’aspettavo, ho sempre detto che è una grande squadra che può fare molto bene in questo campionato, non è una sorpresa per me. Champions? Il gioco delle parole non mi è mai piaciuto, mi piace il campo e vedere quel che fa la squadra nel campionato, non mi pace usare ‘opportunità’ ‘obiettivi’, siamo determinati a raggiungere questo obiettivo, è fondamentale per il nostro ambiente, per la crescita, per la società, per il progetto. Dobbiamo parlare poco e lavorare tanto, questo il motto. I rinnovi di Pedro e Milinkovic? Non sono legati assolutamente con il raggiungimento della Champions”.