Lazio, tesoro Champions: il dettaglio delle entrate della competizione

RASSEGNA STAMPA - La Lazio passa agli ottavi di finale di Champions League. Oltre al blasone, i risultati ottenuti nella competizione porteranno tanti tanti milioni nelle casse del club biancoceleste. L'edizione odierna de La Repubblica analizza tutte le voci e nel totale spiega come siano quasi 65 milioni di euro gli introiti guadagnati nella fase a gironi dalla squadra di Sarri.

Il risultato è dato dalla somma dei premi Uefa (58,53) e degli incassi al botteghino per le tre partite in casa della fase a gironi (circa 6 milioni). In particolare quei 58,53 milioni sono così ripartiti: 15,64 arrivano dalla quota per la partecipazione, 20,5 dal ranking storico (in base alle prestazioni nelle coppe europee degli ultimi dieci anni), 3,4 dal market pool (con gli ottavi che garantirebbero altri 2,96 milioni in caso di eliminazione agli ottavi), 11,19 dai risultati ottenuti nel girone (tre vittorie, un pareggio e due sconfitte). Cifra che servirà a sistemare il bilancio e chissà che non possa portare qualche regalo già nel mercato di gennaio.