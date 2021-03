Lazio, testa alla Juventus: Inzaghi carica la squadra

Lazio-Torino non s’è giocata, la squadra di Cairo non s’è presentata, bloccata dalla Asl del...

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, SEDUTA DI SCARICO: LAZZARI DA VALUTARE FORMELLO - Domani una semplice seduta di gestione o la rifinitura anti-Torino? In attesa di capire se dovrà scendere in campo con il Torino, la Lazio stamattina è tornata in campo per la sgambata di scarico. In campo solo i calciatori rimasti a riposo ieri.... FORMELLO - Domani una semplice seduta di gestione o la rifinitura anti-Torino? In attesa di capire se dovrà scendere in campo con il Torino, la Lazio stamattina è tornata in campo per la sgambata di scarico. In campo solo i calciatori rimasti a riposo ieri.... WEBTV BOLOGNA - LAZIO, LULIC: "QUALCHE DOMANDA DOBBIAMO FARCELA. OGNI TANTO I BIG POTREBBERO RIPOSARE" Al termine di Bologna - Lazio è intervenuto ai microfoni di Sky Aport il capitano biancoceleste Senad Lulic: "Sicuramente è mancata la reazione, i rigori si possono sbagliare ma dovevamo comunque credere di poter segnare. Oggi siamo andati in... Al termine di Bologna - Lazio è intervenuto ai microfoni di Sky Aport il capitano biancoceleste Senad Lulic: "Sicuramente è mancata la reazione, i rigori si possono sbagliare ma dovevamo comunque credere di poter segnare. Oggi siamo andati in... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, DALLA TURCHIA: "OCCHI SU ROSIER, ORA AL BEŞIKTAŞ" L'ultima voce di calciomercato che riguarda la Lazio arriva dalla Turchia e, in particolare, dal portale sportivo Fotomac.com.tr. Secondo i media locali, la dirigenza biancoceleste avrebbe messo gli occhi su Valentin Rosier, terzino destro del Beşiktaş. Il... L'ultima voce di calciomercato che riguarda la Lazio arriva dalla Turchia e, in particolare, dal portale sportivo Fotomac.com.tr. Secondo i media locali, la dirigenza biancoceleste avrebbe messo gli occhi su Valentin Rosier, terzino destro del Beşiktaş. Il...