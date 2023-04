Lazio-Torino, ancora l'instancabile Felipe Anderson: quando vede granata...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Tempo di viglia in casa Lazio. Domani all'Olimpico arriva il Torino reduce dal pareggio interno contro la Salernitana. I biancocelesti vogliono continuare la corsa Champions e Sarri si affida alle sue solite certezze. Tra queste c'è Felipe Anderson, che domani toccherà le 91 presenze su 91 partite sotto la gestione del Comadante. Numeri impressionanti per uno dei sempre presenti in Serie A. Lui insieme a Frattesi, Lobotka, Bourabia e Kostic sono gli unici a non aver mai saltato una partita in stagione. E quando vede il Toro l'attaccante brasiliano si esalta. Giocherà ancora da falso nove e ai granata ha già segnato 5 gol e totalizzato 3 assist. Otto anni fa, nel marzo 2015, la sua doppietta all'Olimpico Grande Torino indirizzò la corsa Champions della Lazio di Pioli. Anche domani può diventare uno step importante.