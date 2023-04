Lazio - Torino, Ghersini come Giacomelli: social impazziti - FOTO

Sconfitta che lascia l’amaro in bocca alla Lazio, quella di ieri subita dal Torino sotto gli occhi dei propri tifosi all’Olimpico. Gara condizionata dal nervosismo scaturito anche e, soprattutto, per la gestione dell’arbitro in campo. Non appena Ghersini ha fischiato la fine della partita, sui social è divampata la rabbia dei tifosi. Il fischietto genovese è finito sul banco degli imputati per aver dato come buona la rete di Ilic che, se osservata attentamente, risulta evidentemente viziata. A questa si aggiunge un rigore, non concesso, ai danni di Hysaj. Senza dimenticare la tolleranza nei confronti dei calciatori ospiti con Singo graziato a più riprese. Un 'deja vu' che ha riportato alla mente dei supporter quella gara da incubo della stagione 2017/18 diretta da Giacomelli. Anche in quell’occasione, sempre contro i granata, l’arbitro dopo aver chiamato in causa il Var negò un rigore solare a Immobile per un fallo di mano di Iago Falque per poi espellere l’attaccante biancoceleste per un presunto fallo su Burdisso. Una stagione quella molto sfortunata con gli arbitri che alla fine vide la Lazio chiudere al quinto posto dopo il ko finale con l'Inter. Corsi e ricorsi storici a cui i biancocelesti non devono pensare. Rialzare immediatamente la testa è fondamentale già dalla gara di San Siro. Inevitabilmente, però, i social sono in visibilio e i meme che seguono ne sono la prova.

