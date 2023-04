Lazio - Torino, la moviola di Marelli: "Manca un rigore, Ghersini..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

A termine di Lazio - Torino, nello studio di DAZN come di consueto Luca Marelli ha analizzato la direzione di gara dell'arbitro e gli episodi dubbi visti in partita: "Partita non arbitrata bene da Ghersini, manca un rigore per la Lazio perchè la trattenuta su Hysaj è parecchio evidente. Questo è un errore di valutazione. Hysaj era sul pallone. La mano è proprio sul petto". Poi su Gravillon: "Era stato ammonito già e ha rischiato molto per la trattenuta su Zaccagni che si inseriva sulle linee, è stato trattenuto. Questa è ammonizione automatica per Gravillon, che appunto era già ammonito".