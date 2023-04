Lazio - Torino, ondata di tifosi per Sarri: il dato aggiornato dei biglietti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio è pronta a proseguire - partita dopo partita - l'onda del successo. Non vuole fermarsi, vuole proseguire dopo una mentalità apparentemente cambiata e maturata con il grande lavoro di Maurizio Sarri in quest'anno e mezzo. Così, sabato 22 aprile per i biancocelesti c'è una sfida molto ostica da affrontare: il Torino di Ivan Juric. Se è vero che il club granata arriva da uno score negativo, è anche vero il fatto che non perdono all'Olimpico dal 2019. Massima attenzione dunque per gli uomini di Maurizio Sarri. Nel frattempo che il weekend si avvicina, lo stadio capitolino inizia a scaldarsi. Infatti, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, sono stati venduti oltre 16.000 tagliandi. In totale, sono attesi, dato in continuo aggiornamento, la bellezza di oltre 43.000 tifosi biancocelesti. La corsa Champions League è ormai avviata, ma la Lazio conta sul proprio pubblico.