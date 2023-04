Lazio - Torino, quanti tifosi biancocelesti all’Olimpico! Il dato aggiornato

TUTTOmercatoWEB.com

Manca sempre meno alla sfida tra Lazio e Torino, in programma domani all’Olimpico alle 18 e valida per la trentunesima giornata di Serie A. Altro appuntamento importantissimo per i biancocelesti ai fini della corsa Champions, soprattutto alla luce della classifica aggiornata dopo la sentenza della Juventus. Sarri e i suoi ragazzi anche questa volta non saranno soli, ci penseranno i tifosi a dargli quella spinta in più per cercare di portare a casa l’intera posta in palio per proseguire dritti verso la meta. Come riporta Lazio Style Radio, il dato dei tagliandi staccati è cresciuto sensibilmente. Se fino a qualche giorno fa i supporter erano 43 mila, oggi se ne contano circa 46mila. Tenendo conto del numero degli abbonati, i biglietti venduti sono quasi ventimila.

