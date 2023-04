Lazio-Torino, Sarri a caccia del record: due obiettivi per il Comandante

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri a caccia dei record. Dopo il successo perentorio sul campo dello Spezia, la sua Lazio ospita il Torino per consolidare la seconda posizione in classifica. Quella contro i granata è una gara importante per l'evoluzione del campionato ma anche per il mister biancoceleste che cerca la quinta vittoria consecutiva, non c'era mai riuscito da quando è arrivato nella capitale. In caso di tre punti sabato, per il Comandante si tratterebbe della 150esima vittoria in Serie A contando i precedenti con Empoli, Napoli e Juve. E non è finita qui. Come riporta la rassegna di Radiosei, Sarri sarebbe l'allenatore più veloce a tagliare questo traguardo dalla stagione 1983/84 (ci ha messo 258 partite). Il duello è ingaggiato con Simone Inzaghi, che taglierebbe lo stesso traguardo in caso di successo a Empoli, ma iimpiegando 7 partite in più. Il tecnico della Lazio ha fatto statisticamente meglio di gente come Ancelotti, Allegri, Trapattoni, Mancini, Capello, Lippi, Spalletti, Ranieri, Eriksson e Gasperini. Ma il Comandante non ci pensa, gli interessa solo il campo. Concentrazione altissima e tanta voglia di allungare in classifica. Il Toro non l'ha mai battuto da quando ha firmato per i biancocelesti.