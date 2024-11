Lazio, torna l'Europa League: il dato sui presenti all'Olimpico contro il Porto

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Europa League torna nella Capitale. Dopo la vittoria esterna a Enschede contro il Twente, la Lazio ospita il Porto di Vitor Bruno. Per la gara saranno chiusi i settori 48 e 49 dello Stadio Olimpico, ovvero quelli da cui la Uefa aveva ravvisato cori razzisti e discriminatori lo scorso 3 ottobre contro il Nizza. Per questo la società biancoceleste, attraverso un comunicato, ha dato la possibilità agli abbonati in quella parte del settore di andare comunque a seguire la partita.

Ci sono due modalità: acquistare a un euro (cifra simbolica) un biglietto di ingresso valido per Curva Nord e Distinti Nord (fino a esaurimento posti) oppure comprarne uno in altro settore dello stadio a un prezzo scontato. La UEFA, come riportato da Il Corriere dello Sport, non avrebbe apprezzato particolarmente l'iniziativa. Il dato dei presenti contro il Porto, comunque, ammonta a circa 31mila tifosi (20mila abbonati e 11mila biglietti venduti).