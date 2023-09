Lazio, tour de force e turnover: Sarri prepara le rotazioni

Mai come quest'anno il tecnico avrà a disposizioni varie opzioni per ruotare i calciatori in vista della serie di partite consecutive che...

La Lazio è chiamata agli straordinari. Dopo la prima sosta stagionale, la squadra di Sarri disputerà sette gare in 22 giorni. Si comincia sabato con un match di cartello contro la Juventus allo Stadium. Sarri, visti i tanti impegni importanti ravvicinato, è chiamato a fare delle rotazioni. Mai come quest'anno la rosa è lunga e permette al mister di poter scegliere i calciatori più in forma. Sulla mediana Guendouzi scalpita e Rovella, dopo l'infortunio del precampionato con la Juventus, migliora di giorno in giorno e spera di esordire presto. Davanti Castellanos e Isaksen hanno giocato spezzoni di gara, ma vogliono dimostrare le loro qualità. Dietro Pellegrini vuole tornare titolare, insomma tanta abbondanza che farà molto comodo a Sarri visti i tanti impegni che elenchiamo nello schema che segue. TOUR DE FORCE LAZIO - 7 GARE IN 22 GIORNI 16/09 - Juventus - Lazio ore 15 - Serie A 19/09 - Lazio - Atletico Madrid ore 21 - Champions League 23/09 - Lazio - Monza ore 20:45 - Serie A 26/09 - Lazio - Torino ore 20:45 - Serie A 30/09 - Milan - Lazio ore 18 - Serie A 4/10 - Celtic - Lazio ore 21- Champions League 8/10 - Lazio - Atalanta ore 15 - Serie A