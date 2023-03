Lazio, tra AZ e Bologna cresce l'entusiasmo: il dato sui biglietti venduti

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, RIPRESA SENZA IMMOBILE. E MANCA UN DIFENSORE… FORMELLO - Domenica di lavoro, domenica di antivigilia. La Lazio deve dimenticare Napoli, per quanto soddisfacente, e pensare all’andata degli ottavi con l’AZ. Al riposo di ieri è seguita la ripresa di oggi pomeriggio, a cui però non hanno... FORMELLO - Domenica di lavoro, domenica di antivigilia. La Lazio deve dimenticare Napoli, per quanto soddisfacente, e pensare all’andata degli ottavi con l’AZ. Al riposo di ieri è seguita la ripresa di oggi pomeriggio, a cui però non hanno... WEBTV NAPOLI - LAZIO, VECINO: "CHAMPIONS? CE LA GIOCHIAMO! HO SBAGLIATO DIVERSI GOL, MA..." Una rete fantastica di Vecino regala tre punti pesantissimi alla Lazio che esce vittoriosa dal Maradona. Una gara giocata tatticamente in modo perfetto e la ciliegina sulla torta l'ha messa proprio l'uruguaiano che al termine della gara ha così parlato ai... Una rete fantastica di Vecino regala tre punti pesantissimi alla Lazio che esce vittoriosa dal Maradona. Una gara giocata tatticamente in modo perfetto e la ciliegina sulla torta l'ha messa proprio l'uruguaiano che al termine della gara ha così parlato ai... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, DALLA SPAGNA: "MARIANO DIAZ IN SERIE A. IN ESTATE..." La bravura di una società in sede di mercato si misura anche nel saper individuare e sfruttare le occasioni che si presentano. Mariano Diaz, secondo, Lazio, Atalanta e Torino sarebbe una di queste. I tre club italiani, come riporta il... La bravura di una società in sede di mercato si misura anche nel saper individuare e sfruttare le occasioni che si presentano. Mariano Diaz, secondo, Lazio, Atalanta e Torino sarebbe una di queste. I tre club italiani, come riporta il...