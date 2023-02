Lazio, tra campo e calciomercato: doppia missione per Milinkovic

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio affronta un'altra tappa del proprio campionato e al Bentegodi sfida il Verona. La squadra biancoceleste cerca una vittoria che le consentirebbe di mantenere il terzo posto nella corsa Champions League. Dopo aver rifiatato in Coppa Italia torna dal 1' Sergej Milinkovic, che comporrà con Cataldi e Luis Alberto il reparto di centrocampo. Il grande obiettivo del Sergente è trascinare la Lazio nell'Europa che conta con i suoi gol, gli assist a Immobile e le giocate da extraterrestre. Prima il campo, poi a fine stagione si penserà anche al calciomercato, causa anche un contratto in scadenza nel giugno 2024.

FUTURO - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei l'incontro tra il presidente Lotito e l'agente del serbo Kezman è avvenuto attraverso una conference call. Il numero uno biancoceleste ha spinto per un'apertura sul rinnovo di contratto, mentre il procuratore ha ribadito la volontà di tentare una nuova esperienza senza però lasciare la Lazio a parametro zero. La prossima sessione di calciomercato è quella decisiva per arrivare a una cessione concordata, con l'Arsenal che resta la meta più probabile: la scorsa estate i Gunners avevano presentato un'offerta con successivo rifiuto del Sergente, ma nel frattempo la squadra di Arteta ha scalato la Premier League di cui è capolista. In ogni caso c'è tempo per pensare al mercato, adesso la testa è tutta sul Verona e sulla corsa Champions. La Lazio confida nel proprio Sergente che non vuole deludere le aspettative e trascinare la squadra al traguardo.