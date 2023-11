Lazio, tra Champions e Derby: settimana cruciale per Sarri. E Lotito...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La sconfitta subita a Bologna brucia, a Formello si respira aria di delusione e dispiacere. Era un’occasione importante in piena corsa per la risalita della classifica, ma non solo. I tre punti avrebbero consegnato ai biancocelesti fiducia e energie positive in vista di una settimana, quella che sta per iniziare, cruciale. Martedì la Champions, il Feyenoord verrà all’Olimpico e si giocherà alle 21, poi domenica il derby col calcio d’inizio alle 18. La prima determinante per prosieguo nella competizione, l’altra per il raggiungimento dell’Europa che conta.

Come riporta il Corriere dello Sport, il nervosismo e l’ansia sono i sentimenti predominanti al momento. Ieri Sarri ha parlato con i suoi ragazzi, la sua persona non è assolutamente in discussione, ma serve ritrovare continuità e una scossa. Data la rilevanza delle gare in calendario, la squadra potrebbe ricevere anche la visita di Lotito. Ieri non si è presentato nel centro in occasione della seduta, ma forse tornerà oggi.

