Lazio, tra Serie A e Conference League: ridisegnato il calendario

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio passa il turno contro il Cluj e vola agli ottavi di finale di Conference League dove trova l'Az Alkmaar. La qualificazione dei biancocelesti e quella contemporanea della Roma in Europa League hanno ridefinito il calendario delle prossime settimane: confermata per venerdì 3 marzo alle 20:45 la sfida contro il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona (in caso di eliminazione di una delle due squadre romane sarebbe slittata a sabato 4 marzo alle 18:00), mentre la gara d'andata degli ottavi di Conference League della squadra di Sarri contro gli olandesi, in programma allo Stadio Olimpico, verrà disputata martedì 7 marzo alle 18:45. Il concomitante impegno della Roma nell'impianto della Capitale negli ottavi d'andata di Europa League impone infatti l'anticipo di 48 ore della partita della squadra biancoceleste. Sabato 11 marzo Immobile e compagni saranno poi di scena al Dall'Ara contro il Bologna, mentre giovedì 16 marzo alle 21:00 si disputerà la gara di ritorno degli ottavi di Conference League contro l'AZ a soli 3 giorni dal derby Lazio - Roma del 19 marzo alle 18:00.

Di seguito il calendario fino al derby del 19 marzo:

Lunedì 27 febbraio ore 20:45, Stadio Olimpico di Roma, Lazio - Sampdoria (Serie A)

Venerdì 03 marzo ore 20:45, Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, Napoli - Lazio (Serie A)

Martedì 07 marzo ore 18:45, Stadio Olimpico di Roma, Lazio - AZ Alkmaar (Conference League)

Sabato 11 marzo ore 20:45, Stadio Renato Dall'Ara di Bologna, Bologna - Lazio (Serie A)

Giovedì 16 marzo ore 21:00, AFAS Stadion di Alkmaar, Az Alkmaar - Lazio (Conference League)

Domenica 19 marzo ore 18:00, Stadio Olimpico di Roma, Lazio - Roma (Serie A)