Lazio, tracce di Felipe Anderson a Verona. E sul futuro...

RASSEGNA STAMPA - Felipe Anderson qualche segnale l'ha lanciato a Verona. Ha servito il quinto assist stagionale (due a Napoli, uno con Torino, Atalanta e proprio Verona), non succedeva da due mesi, e ha mostrato qualche buono spunto che ha portato per esempio all'occasione finale di Vecino, sfortunatamente deviata da Castellanos con il corpo. Sarri in conferenza ha notato il passo in avanti rispetto alle partite precedenti: il tecnico crede ciecamente nelle qualità di Felipe, lo ha sempre coccolato e aspettato, vuole vederlo tornare splendente come nella scorsa stagione.

Come riporta la rassegna stampa del Corriere dello Sport l'accordo per il rinnovo tra Felipe Anderson e la Lazio era praticamentre cosa fatta per una cifra di 3,5 milioni netti all'anno. Le prestazioni scadenti del brasiliano hanno congelato il discorso, anzi sembra che ora si possa arrivare alla stessa cifra con dei bonus. Nel frattempo è spuntato anche la voce dell'interessamento della Juventus per un acquisto a giugno a parametro zero, ma dal suo canto Anderson continua a dare priorità alla Lazio. Vuole capire se la società è disposta ancora a chiudere il rinnovo trattato nei mesi scorsi, e in quel caso si legherebbe praticamente a vita ai biancocelesti.

In questo momento i discorsi stanno a zero, contano i fatti. Il presidente Lotito e il ds Fabiani aspettano il ritorno del vero Felipe Anderson prima di riannodare i fili. La Lazio ha strappato la qualificazione agli ottavi di Champions League con una giornata d'anticipo, ma in campionato sta avendo un rendimento scadente e il brasiliano è uno dei giocatori che stanno mancando di più nel confronto con la scorsa stagione.