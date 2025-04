Lazio, trasferte vietate in campionato: ecco quali partite salteranno i tifosi

TUTTOmercatoWEB.com

Gli scontri del derby sono stati fatali per Lazio e Roma. La decisione del Viminale è stata netta dopo quanto avvenuto fuori lo Stadio Olimpico domenica pomeriggio: "Uno stop di tre giornate alle trasferte dei tifosi di Roma e Lazio. Non sarà inoltre consentito di disputare di sera le partite a rischio per l'ordine pubblico nella prossima stagione", si legge dall'ANSA.

Per questo le tifoserie saranno costrette a guardare da casa le prossime tre partite di campionato della loro squadra che si disputeranno in trasferta. Per la Roma si tratta delle gare contro Inter, Atalanta e Torino; per la Lazio invece di quelle contro il Genoa, l'Empoli e l'Inter. Da qui a fine campionato, quindi, per le romane non ci sarà più modo di riempire il settore ospiti.