Lazio, trasferte vietate ma in casa i tifosi rispondono presente: il dato per Napoli e Inter

RASSEGNA STAMPA - Saranno settimane intense quelle che attendono la Lazio di mister Baroni e anche i tifosi biancocelesti che mai hanno lasciato sola la squadra, in casa così come in trasferta, a meno di decisioni come quella presa dal sindaco di Amsterdam, in vista della gara contro l'Ajax, e dalla Questura di Napoli in merito alla gara di campionato di vietare la trasferta.

Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport il tifo biancoceleste per tornare a vedere la Lazio in trasferta dovrà attendere la gara contro il Lecce, del 21 dicembre, ma sarà presente nelle gare interne della squadra di Baroni. In vista del match di Coppa Italia contro il Napoli sono stati venduti 2.500 biglietti sommati ai 29.036 abbonati. Per il big match del 16 dicembre contro l'Inter sono stati staccati 16.200 tagliandi, a cui vanno sempre aggiunti gli abbonati comprensivi di 3.500 "aquilotti" (Under 14).