Lazio, tre giovani profili sul taccuino: ecco di chi si tratta

RASSEGNA STAMPA - La Lazio guarda già al prossimo calciomercato. Come riporta il Corriere dello Sport, tra gli osservati speciali di Lotito c'è Deian Veron, figlio dell'ex calciatore Juan Sebastian, che come il padre, e anche il nonno, sta muovendo i primi passi all'Estudiantes. Sul classe 2000 le pretendenti non mancano, soprattutto in Italia, dove piace anche a Inter, Parma e Sampdoria. Un altro nome emerso negli ultimi giorni di mercato è quello di Rocco Vata, mezzala del Celtic in scadenza nel 2024. Occhi puntati anche sul baby Oscar Bobb del Manchester City, un nome che potrebbe rifarsi vivo nei prossimi mesi. A gennaio verranno infatti valutate le condizioni di Pedro, Vecino e Basic. Se lo spagnolo, al netto della sua forma fisica, difficilmente si muoverà da Formello, per l'uruguaiano e il croato la permanenza non è affatto scontata. In caso di cessione si potrebbero aprire le porte per un arrivo. Ma a oggi l'ipotesi è abbastanza remota.