Lazio, Tudor a Dazn: "Marusic? Mi ha detto che dovevo arrivare io per..."

Al termine di Lazio - Juventus, un soddisfatto Igor Tudor ha parlato ai microfoni di Dazn esprimendo tutta la sua contentezza e la sua determinazione di cominciare un progetto concreto e vincente con la società biancoceleste. Ecco le sue dichiarazioni:

“Sono contento, i ragazzi l'hanno interpretata nel migliore dei modi, c’era poco tempo per preparare la partita. Marusic ha fatto un gran gol da ala vera, mi ha detto che dovevo arrivare io per far capire che è un’ala e non un terzino. La mia reazione al suo gol? Non si capisce nulla in quel momento, quel gol è veramente stupendo.

Fortuna, sfortuna, non parlo di questo. Esiste un lavoro, una crescita, queste sono le cose che contano. C’è solo da allenarsi, dovrà essere tutto una conseguenza di un lavoro fatto.

Ai ragazzi ho detto: "Ripartiamo in modo serio, senza scuse". Kamada ha fatto una partita impoetante. Lui è un ragazzo d'oro, si applica, può giocare sulla trequarti. Mi piace tanto, ha intelligenza. Della squadra mi è piaciuto il controllo, la voglia di andare forte e di soffrire. Ho visto energia, ho visto belle corse. Piano piano aggiungeremo tasselli e cresceremo nell'attacco dello spazio, nei cross più cattivi. Se insisti su tante cose alla fine non ottieni nulla. Vanno messi i mattoni, poi si cresce col tempo. Ora vedo un'intensità diversa.

Immobile? Abbiamo parlato, è giusto dopo due gol Taty partisse titolare. Ciro è entrato bene, sono due attaccanti che decidono sempre le gare. Io li motivo, li aiuto nel modo di giocare e fare gol, poi la cattiveria e fame le decidono loro. Ciro l’ho visto motivato, ha detto che lui lavora al massimo per tante ragioni, sono contento.

Felipe Anderson? Su certe cose posso esprimere la mia opinione. Lui è straordinario, è duttile, ha mentalità. Un professionista che non si risparmia, mai, ha qualità palleggio e corsa, cosa volere di più?".