Lazio | Tudor, per ora si va avanti: ma la situazione resta in bilico

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è concluso dopo più di quattro ore il primo confronto tra Tudor e la società, ma già domani le parti potrebbero riaggiornarsi. Un incontro a Formello, poi il proseguo a cena, dove il d.s. Fabiani, il tecnico e il suo agente Seric sono stati raggiunti dal presidente Lotito (come vi abbiamo raccontato in diretta). Hanno parlato di mercato, di un'eventuale progettazione del prossimo futuro. Tra le idee della Lazio e quello dell'allenatore resta, però, ancora molta distanza. La dirigenza ha posto il veto su alcune cessioni chieste dal tecnico, in cambio avrà il compito di rassicurarlo rinforzando una rosa che ha perso qualità, anche per via dell'addio del suo pupillo Kamada. Per ora le cose restano così come sono attualmente, ma la sensazione è che in ogni momento potrebbero essere stravolte, anche con possibili interventi da Bologna.