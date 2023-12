Lazio, tutti agli ordini di Sarri: oggi si torna in campo

Due giorni di riposo concessi alla Lazio. Vigilia e il Natale sono alle spalle, ora l'appuntamento per il ritorno in campo è fissato a questo pomeriggio alle ore 15.00. Molti i nodi da sciogliere, Maurizio Sarri si troverà costretto a preparare la sfida contro il Frosinone senza i suoi due big: Ciro Immobile e Luis Alberto, entrambi usciti anzitempo contro l'Empoli. Il capitano della Lazio ha riportato un trauma distrattivo del semitendinoso della coscia destra. Con il possibile coinvolgimento della vecchia cicatrice, non dovrebbe trattarsi di uno stop lungo.

Al contrario, Luis Alberto è da circa un mese, come rivelato dallo stesso allenatore della Lazio dopo la vittoria al Castellani, che il Mago soffre nella zona pubica. Nelle prossime ore sono attese conferme, lo spagnolo dovrebbe aver riportato una lieve lesione, per cui dovrebbe rimanere i box almeno per un paio di settimane.

Chi torna a sorridere è Alessio Romagnoli. Nell'ultimo allenamento aveva sentito un fastidio al polpaccio, per questo si è scelto di tenerlo monitorato, per giocarlo nella rampa di lancio del dopo le feste. Non è escluso infatti un suo impiego già a partire del Frosinone, il 29 dicembre alle ore 20.45. Per questo, fondamentale sarà l'allenamento di Santo Stefano e le prossime sessioni.