Lazio, tutto pronto per la nuova campagna abbonamenti: info e dettagli

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha chiuso al quinto posto come media spettatori in campionato. Quasi 45mila spettatori di media sono un bel traguardo per i biancocelesti che ora vogliono fare ancora meglio. Per questo nei prossimi giorni partirà la nuova campagna abbonamenti. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Tempo, tutto è pronto: prezzi standard e iniziative con la prelazione degli abbonati ma anche la possibilità per gli altri di acquistare posti in Tevere, Monte Mario e distinti Sud (non quelli venduti l’anno passato). Dopo gli oltre 26mila abbonati della stagione appena conclusa, la Lazio punta a superare quota 30.000 tessere e per farlo vuole riaprire anche una parte della curva Maestrelli (sarebbe la prima volta dopo tanti anni in cui era rimasta chiusa). L’entusiasmo è grande dopo la conquista della Champions League, il presidente Lotito nelle prossime ore darà l’ok definitivo e i tifosi potranno abbonarsi per la stagione 2023-2024.