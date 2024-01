Lazio, tutto sulle semifinali di Coppa Italia: date, avversaria e dove vederle

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Doppia vittoria per la Lazio che in un colpo solo conquista il derby e le semifinali di Coppa Italia. Nel prossimo turno, i biancocelesti affronteranno la vincente di Juventus-Frosinone (in programma questa sera ore 21 allo Stadium) in una doppia sfida. La squadra di Sarri disputerà la gara d'andata in trasferta (il 3 o il 4 aprile) e il ritorno in casa davanti ai propri tifosi (il 24 o il 25 aprile). Questo vantaggio è dovuto al miglior piazzamento in campionato la passata stagione rispetto ai bianconeri e ai ciociari (in Serie B).

L'altra semifinale avrà come protagoniste Atalanta e Fiorentina con i bergamaschi che disputeranno la seconda gara tra le mura amiche. L'ordine degli incontri verrà stabilito e comunicato dalla Lega Serie A più avanti. Lo sloti orario dovrebbe essere quello delle 21 per tutte e quattro le parite. La Coppa Italia è in esclusiva Mediaset e potrà essere seguita in chiaro, ma anche tramite l'app Infinity. Di seguito il calendario e il tabellone della competizione che terminerà il 15 maggio 2024 con la finalissima all'Olimpico.

CALENDARIO E TABELLONE

FIORENTINA-ATALANTA (Ritorno in casa per i bergamaschi)

Andata: mercoledì 3 o giovedì 4 aprile ore 21

Ritorno: mercoledì 24 o giovedì 25 aprile ore 21

JUVENTUS/FROSINONE-LAZIO (Ritorno in casa per i biancocelesti)

Andata: mercoledì 3 o giovedì 4 aprile ore 21

Ritorno: mercoledì 24 o giovedì 25 aprile ore 21