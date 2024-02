Lazio, tutto un altro Immobile: di nuovo titolare per il tagliare quota 200

RASSEGNA STAMPA - La sfida di sabato col Cagliari rappresenta una tappa delicatissima per la Lazio, irriconoscibile a...

WEBTV LAZIO, SARRI ALLA SQUADRA: "SE PENSATE CHE IL PROBLEMA SONO IO, ANDATE..." 

RASSEGNA STAMPA - Pesantezza sia fuori che dentro lo spogliatoio, un clima per niente invitante quello che avvolge la Lazio. I giocatori trovano quello di Maurizio Sarri un gioco monotono, con la conseguente perdita del divertimento in campo. A tirarli su per le...

VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, DALLA SPAGNA: "INTERESSE PER LUIS ALBERTO, IN ESTATE..." 

È il faro che sta mancando alla Lazio nell'ultimo periodo, e ora una voce dalla Spagna spaventa l'ambiente. Nel mirino c'è sempre Luis Alberto, soprattutto dopo che una squadra de La Liga ha rimesso gli occhi su di lui. Come riportato da...