Lazio, ufficializzate le due amichevoli in Turchia: contro chi e quando si giocheranno

Alla vigilia della partenza della Lazio in Turchia per il mini-ritiro in vista della ripresa del campionato di Serie A, il club ha ufficializzato le due amichevoli. La prima si giocherà il 13 dicembre contro il Galatasaray, l'altra il 16 dicembre contro l'Hatayspor. Confermate dunque le indiscrezioni degli ultimi giorni. Si legge sui social: "S.S. Lazio in Turchia con Match PR. Affronteremo in amichevole Galatasaray e Hatayspor".

