Lazio, ultima chiamata per Marcos Antonio: Sarri crede nella svolta

C'è un osservato speciale in questi giorni a Formello. Dopo il complicato e deludente impatto col calcio italiano, Marcos Antonio ha avuto modo di resettare tutto e voltare pagina. Con la speranza che, questa volta, le cose vadano in maniera diversa. Quando riprenderà la stagione, per il brasiliano sarà come ripartire da zero. Nel corso della pausa ha potuto archiviare tutto e svoltare. Ha lavorato duro in questi giorni, al netto di un attacco influenzale che lo ha costretto a saltare un paio di sedute. Ha cercato di mettere in pratica i consigli di Sarri: proprio il tecnico si è dedicato a lui con pazienza. Lo ha "marcato stretto" per aiutarlo a cambiare passo. Quando ero allo Shakhtar, era uno dei due centrali di un 4-2-3-1. Non aveva in esclusiva i compiti di regia. Nel 4-3-3 sarriano, invece, la regia è tutta sua. Mansioni più ampie che ha fatto fatica a interpretare nel modo richiesto. Ma i margini per migliorare ci sono tutti.

D'altronde, certe difficoltà erano state messe in preventivo, anche se si pensava sarebbero state meno impattati. Ma una svolta nel suo rendimento, riporta la rassegna stampa di Radiosei, è assolutamente possibile. Vale la pena ricordare le parole di Roberto De Zerbi, suo tecnico nelle ultime stagioni allo Shakhtar: "Marcos Antonio ha bisogno solo di un po’ di tempo. Deve capire al meglio l’idea di Sarri sia offensiva che difensiva. Il problema, semmai, è che davanti ha un giocatore che è un altro mio pupillo: Danilo Cataldi. Con me a Benevento ha fatto bene e ora è diventato un giocatore vero. Però credo che Marcos Antonio si prenderà lo spazio giusto perché lo reputo un brasiliano con la testa da tedesco per quanto è professionale nella vita di tutti i giorni". Con gli impegni ravvicinati, Sarri avrà bisogno di Marcos Antonio e di Cataldi. Per questo il tecnico si è gettato a capofitto in una sorta di opera di ricostruzione del brasiliano. Per il quale la seconda parte di stagione sarà come un'ultima chiamata.

