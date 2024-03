Lazio, un "convocato" in più: Lotito parte per la Germania con la squadra

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

Un convocato speciale, non si tratta di un calciatore: Claudio Lotito volerà con la squadra per la Germania, parteciperà anche lui alla spedizione per il ritorno degli ottavi di Champions League con il Bayern Monaco. La stessa cosa era successa in Arabia Saudita per il viaggio di Supercoppa, chiuso purtroppo subito con la sconfitta con l'Inter. La speranza è che domani invece si possa centrare una qualificazione storica. Il presidente biancoceleste partirà con la rosa, proverà a caricare il gruppo in vista del secondo round con i tedeschi. Una mossa per ribadire la vicinanza alla rosa in un momento così importante e delicato, come successo pure venerdì sera dopo il finale polemico con il Milan.