Lazio, un Felipe Anderson mostruoso: ora punta un traguardo da bomber

RASSEGNA STAMPA - Mancano poche ore alla sfida con la Fiorentina, in programma alle 18 all’Olimpico, e Sarri e la Lazio sono pronti a ripartire con Felipe Anderson. Anche oggi, come ormai da qualche settimana, sarà il brasiliano a guidare l’attacco e il tecnico spera di rivedere lo stesso Felipe della gara col Milan. Impossibile da dimenticare. Ha fatto su e giù, è andato più in là di ogni funzione. S’è consentito ogni giocata e il gol Milinkovic è l’esatta fotografia della sua partita. È una nuova versione di se stesso, un giocatore totale. Dopo un anno e mezzo a intermittenza ora è sempre in campo, il tecnico ci ha rinunciato, con molta fatica, in passato e adesso non intende più farlo. È lui l’uomo chiave del suo gioco. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, è una garanzia per i biancocelesti in questo momento, anche e soprattutto in fatto di gol. Con quello realizzato contro i rossoneri è a -1 da Immobile e con la prossima rete taglierà un traguardo importante con l’aquila sul petto: 50 centri. Nelle ultime quattro gare non ha mai fallito, oggi spera di replicarsi. La Fiorentina per lui evoca dolci ricordi, l’esordio in Serie A quasi dieci anni fa.