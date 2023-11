Lazio, un recupero e un nuovo stop: la situazione verso Salerno

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - A Formello è iniziata la preparazione della Lazio in vista del match contro la Salernitana. La sosta nazionali ormai sta volgendo al termine e Sarri deve fare i conti con le condizioni dei suoi giocatori. C'è una buona e una cattiva notizia però, che tiene sulle spine il tecnico ex Napoli, come riportato anche da Il Corriere dello Sport.

Ritrovato Kamada, perso di nuovo Casale. Il giapponese è rientrato in anticipo dalla nazionale per un dolore alla schiena, ma si è già ristabilito. Il centrale italiano, invece, ieri ha interrotto anzitempo l'allenamento al centro sportivo per un nuovo problema all'adduttore, lo stesso che l'aveva fermato nell'ultimo periodo. Sarri spera che non sia nulla di grave: ha bisogno della sua rosa al completo per il nuovo tour de force. In difesa, soprattutto, Patric ha rimesso piede in campo dopo un giorno di riposo in più, mentre Gila non si è allenato per un problema influenzale.

L'ex Eintracht, quindi, viaggia verso la titolarità a Salerno. Difficile invece vedere Vecino tra i convocati, che punta a esserci il 2 dicembre contro il Cagliari. Oggi, poi, rientrerà anche Hysaj a Formello, dopo che ieri sono tornati Provedel e Lazzari dal ritiro di Coverciano. L'ultimo rimasto è Zaccagni, che sta recuperando da una distrazione al collaterale del ginocchio destro. Dovrebbe farcela per sabato, almeno per la panchina.