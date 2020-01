Lazio, un tuffo nel passato: le foto della nuova maglia - GALLERY

Sembra essere tornati indietro di vent'anni. La Lazio continua a vincere e lotta per un sogno chiamato Scudetto. Ma sulla panchina biancoceleste non c'è più il maestro Sven-Goran Eriksson, adesso è il turno dell'allievo Simone Inzaghi. Eppure assistendo la sfida dell'Olimpico contro il Napoli, è stato impossibile non confondere le due Lazio. Quella della stagione 1998/'99, che ha indossato la stessa maglia anche per i primi sei mesi di quella successiva, e quella attuale. L'operazione congiunta tra marketing e Macron ha avuto un impatto devastante. Nei ricordi di tutti i tifosi c'è ancora la formazione capace di regalare il secondo titolo della storia biancoceleste, con la speranza che anche la banda di Inzaghi possa continuare a togliersi grandi soddisfazioni. Di seguito tutte le immagini della divisa che la Lazio utilizzerà da qui a fine campionato.

