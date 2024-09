Lazio, va avanti la campagna abbonamenti: ecco il dato aggiornato

WEBTV ESCLUSIVA - INTRIERI (AD AEROITALIA): "LA LAZIO? ECCO COM'È NATO L'ACCORDO. SUL PROGETTO..." Lazio e Aeoroitalia hanno da poco rinnovato la propria partnership, prolungando un connubio iniziato nell'agosto del 2023 e che ha visto per la prima volta la nuova compagnia aerea italiana apparire sulla maglia di una squadra di calcio, prima sulla... Lazio e Aeoroitalia hanno da poco rinnovato la propria partnership, prolungando un connubio iniziato nell'agosto del 2023 e che ha visto per la prima volta la nuova compagnia aerea italiana apparire sulla maglia di una squadra di calcio, prima sulla... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | L'ÉQUIPE: "YAZICI È IN TRATTATIVA CON LA LAZIO: LA SITUAZIONE" CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio potrebbe regalarsi un ultimo colpo a mercato chiuso. Secondo quanto riferisce L'Équipe dalla Francia, la società biancoceleste avrebbe avviato le trattative con Yusuf Yazici, centrocampista svincolato... CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio potrebbe regalarsi un ultimo colpo a mercato chiuso. Secondo quanto riferisce L'Équipe dalla Francia, la società biancoceleste avrebbe avviato le trattative con Yusuf Yazici, centrocampista svincolato...